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НовостиПроисшествия23 августа 2023 8:38

Шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками на Кубани

В Павловском районе Кубани устанавливают обстоятельства аварии, в которой пострадали шесть человек
Светлана ОВДЕЙ
В аварии пострадал 17-летний подросток Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В аварии пострадал 17-летний подросток Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками на Кубани. Авария произошла вечером 22 августа на трассе «Кавказ» в Павловском районе.

Предварительно, 35-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу. В этот момент легковушка столкнулась с авто Toyota.

«В результате ДТП пострадали шесть человек, среди них 17-летний подросток», – сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарского краю.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани подростки взяли автомобиль родителей и разбились в ДТП. Школьники скончались на месте аварии.