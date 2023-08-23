В аварии пострадал 17-летний подросток Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками на Кубани. Авария произошла вечером 22 августа на трассе «Кавказ» в Павловском районе.

Предварительно, 35-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу. В этот момент легковушка столкнулась с авто Toyota.

«В результате ДТП пострадали шесть человек, среди них 17-летний подросток», – сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарского краю.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани подростки взяли автомобиль родителей и разбились в ДТП. Школьники скончались на месте аварии.