Парень успел схватиться за ветку и позвал на помощь Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

На Кубани спасли 17-летнего подростка, который едва не утонул в реке. Трагедии удалось избежать в Лабинске.

Все произошло вечером 22 августа на реке Лаба в окрестностях города. 17-летний парень решил сам искупаться. Подросток поплыл по течению от Вольненского моста в сторону шлюзов.

«Течение оказалось слишком стремительным, парень запаниковал, но принял правильное решение. Он схватился за ветку и позвал на помощь. Очевидцы сообщили о случившемся», – рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Прибывшие спасатели спустили на воду катамаран выше по течению реки. Подойдя к подростку, они вытащили его и доставили на берег.

«Медицинская помощь не потребовалась», – уточнили в «Кубань-СПАС».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Усть-Лабинском районе двое 14-летних подростков утонули в реке. Тела школьников продолжают искать. Тем временем по факту их гибели завели уголовное дело.