Многодетная семья погибла в ДТП под Ростовом

В ДТП погибли восемь человек Фото из архива КП

Многодетная семья погибла в ДТП в Ростовской области. Авария произошла вечером 21 августа на трассе «Ростов — Волгодонск».

Предварительно, около 20:00 водитель Lada Priora выехал на встречную полосу. В этот момент легковушка лоб в лоб столкнулась с автомобилем ВАЗ-2114. Всего жертвами аварии стали восемь человек.

В «четырнадцатой» ехала многодетная семья. Родители и четверо детей, находившиеся в машине, скончались на месте. Известно, что они отправились из небольшого поселка в Волгодонск за покупками в школу. По словам учителей и знакомых, это была благополучная семья.

«Мама не работала, занималась детьми. Супруги воспитывали двух сыновей и двух дочерей. Никогда не пропускали родительских собраний, всегда интересовалась успеваемостью своих трех учеников. Ее самая младшая дочь в школу еще не ходила», – рассказали «КП-Ростов-на-Дону» работники школы.

Тем временем в Lada находился 23-летния водитель и его девушка. Молодые люди собирались жениться. Но оба погибли в ДТП.

Сразу после ДТП прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

«По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Взят на контроль и ход проведения проверки, организованной правоохранительным органом», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.