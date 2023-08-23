В Геленджике осудили полицейского, вымогавшего у предпринимателей 1,7 млн рублей

Приговор обжаловали, но суд оставил его без изменений Фото из архива КП

Суд оставил без изменения приговор экс-полицейскому и его сообщникам из Геленджика. Их обвиняли в мошенничестве с 1,7 млн рублей.

Все произошло в июне 2021 года. Ростом Чилингарян занимал должность старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Геленджику. Полицейский решил незаконно получить деньги от двух предпринимателей.

Правоохранитель остановил их на улице Пограничной и с помощью подчиненных сотрудников доставил в отдел. Здесь полицейский потребовал от предпринимателей 1,7 млн рублей. За отказ он грозил завести уголовное дело о незаконном оборот наркотиков, не имея на то оснований.

«При этом Чилингарян договорился с потерпевшими о том, что 700 тысяч рублей ему необходимо будет передать лично на территории Геленджика, а 1 миллион рублей нужно будет передать посреднику в Москве и направить ему денежными переводами», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Получить и перевести деньги экс-полицейский поручил посредникам Ивану Федоренко и Ивану Сахарову.

После того, как предприниматели передали деньги, они обратились в полицию. Расследование проводилось краевым управлением СКР.

Суд признал подсудимых виновными. Чилингаряну назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и запретом занимать должности представителя власти и с организационно-распорядительными полномочиями в правоохранительных органах на 3 года.

Федоренко приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сахарову дали два года в колонии общего режима.

После вынесения приговора его попытались обжаловать.

«Апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения приговора и, согласившись с выводами, оставила его без изменений. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.