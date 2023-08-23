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НовостиОбщество23 августа 2023 10:38

В Геленджике осудили полицейского, вымогавшего у предпринимателей 1,7 млн рублей

Суд оставил без изменения приговор экс-полицейскому из Геленджика, который похитил у предпринимателей 1,7 млн рублей
Светлана ОВДЕЙ
Приговор обжаловали, но суд оставил его без изменений Фото из архива КП

Приговор обжаловали, но суд оставил его без изменений Фото из архива КП

Суд оставил без изменения приговор экс-полицейскому и его сообщникам из Геленджика. Их обвиняли в мошенничестве с 1,7 млн рублей.

Все произошло в июне 2021 года. Ростом Чилингарян занимал должность старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Геленджику. Полицейский решил незаконно получить деньги от двух предпринимателей.

Правоохранитель остановил их на улице Пограничной и с помощью подчиненных сотрудников доставил в отдел. Здесь полицейский потребовал от предпринимателей 1,7 млн рублей. За отказ он грозил завести уголовное дело о незаконном оборот наркотиков, не имея на то оснований.

«При этом Чилингарян договорился с потерпевшими о том, что 700 тысяч рублей ему необходимо будет передать лично на территории Геленджика, а 1 миллион рублей нужно будет передать посреднику в Москве и направить ему денежными переводами», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Получить и перевести деньги экс-полицейский поручил посредникам Ивану Федоренко и Ивану Сахарову.

После того, как предприниматели передали деньги, они обратились в полицию. Расследование проводилось краевым управлением СКР.

Суд признал подсудимых виновными. Чилингаряну назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и запретом занимать должности представителя власти и с организационно-распорядительными полномочиями в правоохранительных органах на 3 года.

Федоренко приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сахарову дали два года в колонии общего режима.

После вынесения приговора его попытались обжаловать.

«Апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения приговора и, согласившись с выводами, оставила его без изменений. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.