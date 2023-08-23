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НовостиКарта Кубани23 августа 2023 10:57

В Анапе по нацпроекту строят канализационный коллектор

Новый коллектор протяженностью поти 6 километров строят в Анапе
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Анапе по нацпроекту строят канализационный коллектор. Его общая протяженность составит почти 6 километров. Коллектор проложат от очистных сооружений канализации до камеры гашения на Высоком берегу.

«Строительство начали в марте 2023 года. Уже проложены 66 труб из высокопрочного чугуна. Их длина составляет 370 метров», - сообщил руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

Планируется, что работы завершат в конце 2024 года.