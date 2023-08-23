Жители Кубани едут отдыхать в Ростов, Ставрополь и Адыгею

Путешествия россиян по стране с января по июль 2023 года проанализировал сервис бронирования отелей МТС Travel. С помощью Big Data МТС выяснилось, что жители Краснодарского края входят в тройку наиболее активных путешественников по стране, уступая лишь москвичам и питерцам. Тройка регионов-лидеров по путешествиям обеспечила треть от общего турпотока внутри страны с начала этого года. Если же говорить в целом о турпотоке по России, то с 1 января 2023 года он вырос на 9% в годовом сопоставлении, в том числе за счет туризма в соседние регионы.

Любят ездить к «соседям» и жители Краснодарского края. Чаще всего кубанцы путешествуют в Ростов, Ставрополь и Адыгею. Самые посещаемые из более далеких направлений – Москва и Воронеж. В то же время жители Кубани, несмотря на активность в передвижениях, стали меньше времени проводить в отпуске относительно предыдущих трех лет, но чаще ездить за отдыхом выходного дня в Адыгею и республики Северного Кавказа. По данным Big Data, это самые активно растущие направления для туризма у жителей нашего региона.

Внутри Краснодарского края кубанцы предпочитают в выходные дни ездить в сторону Северского, Апшеронского и Мостовского районов. Из городов чаще остальных посещают Новороссийск, Анапу, Горячий Ключ.