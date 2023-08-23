Житель Армавира проглотил сверток с наркотиками во время задержания

Возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Кубани задержали за хранение наркотика. Мужчина пытался избавиться от доказательства и проглотил сверток. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Все произошло в Армавире. 30-летнего жителя остановили на территории промзоны. Пытаясь избавиться от вещественного доказательства, он решил проглотить полимерный пакетик.

«Полицейские доставили задержанного в городскую больницу. Врач-эндоскопист достал сверток из желудка подозреваемого. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством – N-метилэфедроном массой около двух граммов», - сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Как выяснилось, мужчина купил наркотик для себя. На него завели уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ.

«Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», – уточнили в полиции.