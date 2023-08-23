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НовостиОбщество23 августа 2023 11:29

В Сочи семьям участников спецоперации выплатили 43,5 млн рублей

Заседания Координационного совета проводятся ежедневно в Сочи
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Все средства выделяют из благотворительно фонда.

Все средства выделяют из благотворительно фонда.

В Сочи состоялось очередное расширенное заседание Координационого совета. Чиновники рассмотрели новые обращения мобилизованных и добровольцев, которые находятся сейчас в отпуске. Также поднялся вопрос и оказания финансовой помощи семья участников спецоперации.

«Помогаем с оформлением документов на получение финансовой помощи из средств благотворительного фонда. Также к нам поступают обращения, касающиеся бытовых ситуаций, реабилитации и оздоровления мобилизованных и добровольцев», – рассказала заммэра Сочи Галина Москалева.

К слову, семьям участников спецоперации выплатили уже 43,5 млн рублей. Все средства выделяют из благотворительно фонда. Напомним, что заседания Координационного совета проходят каждый день. Обратиться за помощью можно по адресу: улица Советская, 26, телефон: +7-918-132-13-60.