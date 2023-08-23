Педагог из Новороссийска прошла в полуфинал конкурса «Классная тема!»

Татьяна Кваша Фото: admkrai.krasnodar.ru

Педагог из Новороссийска прошла в полуфинал федерального проекта «Классная тема!». Об этом сообщила замглавы региона Анна Минькова в своем telegram-канале.

Татьяна Кваша работает учителем географии в школе №40 города-героя. Она вошла в число 35 лучших конкурсантов со всей России, которых выбрала экспертная комиссия Минпросвещения РФ.

«В финал пройдут всего 7 учителей. Они будут состязаться за возможность вести авторскую программу на федеральном телеканале. Желаю Татьяне Андреевне победы!» – написала вице-губернатор.

В 2023 году заявки на участие в проекте направили семь тысяч преподавателей русского языка и литературы, биологии, химии, математики, физики, географии и истории из 89 регионов России. Победитель проекта будет вести авторскую программу на федеральном телеканале.