Замминистра транспорта Кубани получил медаль от военных ЛНР за гумпомощь

Фото: благотворительный фонд "Добро и дело"

Замминистра транспорта Кубани получил медаль 2-го армейского корпуса ЛНР. Ведомственную награду от военных Алексею Смаглюку лично вручила руководитель благотворительного фонда «Добро и дело» Анна Артемьева.

- Алексей помогает с организацией перевозки гумпомощи, лично участвует в закупках обмундирования и сборов, - отметила Артемьева.

Он также активно поддерживает фонд, который доставляет необходимую технику, продукты питания и предметы первой необходимости бойцам Луганщины и жителям освобожденных территорий.