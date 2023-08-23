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НовостиОбщество23 августа 2023 12:01

Замминистра транспорта Кубани получил медаль от военных ЛНР за гумпомощь

Алексей Смаглюк регулярно помогает волонтерам в организации перевозок оборудования
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: благотворительный фонд "Добро и дело"

Фото: благотворительный фонд "Добро и дело"

Замминистра транспорта Кубани получил медаль 2-го армейского корпуса ЛНР. Ведомственную награду от военных Алексею Смаглюку лично вручила руководитель благотворительного фонда «Добро и дело» Анна Артемьева.

- Алексей помогает с организацией перевозки гумпомощи, лично участвует в закупках обмундирования и сборов, - отметила Артемьева.

Он также активно поддерживает фонд, который доставляет необходимую технику, продукты питания и предметы первой необходимости бойцам Луганщины и жителям освобожденных территорий.