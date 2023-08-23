На Кубани взрывотехники уничтожили около 20 боеприпасов времен войны

Боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили около 20 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии. В регионе нашли восемь артиллерийских снарядов и девять минометных мин разного калибра.

Дважды взрывотехники выезжали в село Шабельское Щербиновского района. В первый раз турист нашел в море 152-мм артиллерийский снаряд со следами коррозии. Через несколько дней такой же боеприпас обнаружили местные жители на берегу.

Кроме того, взрывотехники выезжали в станицу Новодмитриевскую Северского района. Рабочие, выкапывая траншею под трубу, нашли подозрительные металлические предметы - шесть 50-мм минометных мин.

Шесть разнокалиберных артиллерийских снарядов и три минометные мины за две недели обнаружили в Краснодаре, Сочи, Кореновском, Крымском и Темрюкском районах.

«Все боеприпасы уничтожены с соблюдением мер безопасности», - уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.