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НовостиОбщество23 августа 2023 12:31

Триколор длиной в несколько метров развернули у Никольского храма в Выселках

Патриотическую акцию провели в станице Выселки в День флага РФ
ПАВЛОВА Валерия
Патриотическую акцию провели в День флага РФ Фото: Тихорецкая епархия

Патриотическую акцию провели в День флага РФ Фото: Тихорецкая епархия

Триколор длиной в несколько десятков метров развернули у Никольского храма в Выселках. Об этом сообщили в пресс-службе Тихорецкой епархии. Патриотическую акцию в станице провели в День флага РФ 22 августа.

Участников приветствовали проходившие жители и гости Выселок, проезжавшие мимо водители. А в сквере у храма прошел праздничный концерт.

С Днем флага России жителей станицы поздравил настоятель Никольского храма иерей Александр Орищенко. А для зрителей выступили творческие коллективы сельского дома культуры им. В. С. Стрижака и клирики храма.