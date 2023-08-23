Парк на 70% обновили в Выселковском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Парк на 70% обновили в Выселковском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Общественную территорию приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Парк находится в центре станицы. Рядом с зеленой зоной расположены школа, детский сад и спортивная школа.

Специалисты завершили демонтажные работы, уложили тротуарную плитку, завезли лавочки, детские игровые и спортивные комплексы.

«Их установят к 1 сентября», – сообщил замминистра ТЭК и ЖКХ Кубани Денис Сорокалетов.

Напомним, в 2023 году на Кубани по нацпроекту приведут в порядок 142 общественные территории – парки, скверы, набережные.