Праздничную программу организовали в парке Фрунзе в Сочи

Депутат ЗСК Виктор Тепляков принял участие в праздновании Дня российского флага. Мероприятия организовали 22 августа в парке Фрунзе в Сочи.

Вместе с депутатом на празднике присутствовали исполнительный секретарь сочинского местного отделения партии «Единая Россия» Вера Пашкова. В парке подготовили тематическую площадку, где гостям предложили множество развлечений.

Желающие могли посетить зоны стрит-арта, аквагрима и специализированные фотозоны. Кроме того, для зрителей провели концерт кавер-групп, танцы и флешмоб.

«Триколор воплощает богатое наследие, а также культуру, историю и силу народа, населяющего Россию. Пусть он взлетает высоко в небе, символизируя свободу и силу. С праздником!» – сказал Виктор Тепляков.