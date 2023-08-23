Более 440 млн рублей привлекли кубанские предприниматели для развития инноваций Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 440 млн рублей привлекли кубанские предприниматели для развития инноваций. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. За два года в регионе открыли около 40 малых технологических производств при поддержке Фонда развития инноваций.

Средства позволили реализовать прорывные проекты. Например, в крае разработали уникальный грузовой беспилотник вертикального взлета и посадки.

«Сегодня проект на стадии первых испытаний», – отметил глава региона.

Кроме того, на Кубани создали автоматизированную систему, которая учитывает данные полевых исследований для селекционных компаний. Сейчас в стране нет подобных программ. Специалисты также разработали сервис, который анализирует новостные данные и выдает прогноз о стоимости акций на фондовом рынке. А для сферы медицины разработаны наборы моделирования составов групп крови.

Региональный Фонд развития инноваций помогает малому, среднему бизнесу и физическим лицам. В акселерационных программах «Воронка инновационных стартапов» и «Стартап как диплом» за два года поучаствовали 340 команд. В их идеи вложили свыше 200 млн рублей.

Кроме того, фонд запустил портал инновационного кластера Кубани. Это платформа, объединяющая инноваторов, образовательные организации, научно-исследовательские институты, бизнес и индустриальных партнеров. На сайте опубликованы свыше 50 проработанных проектов для инвесторов.