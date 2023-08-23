Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 13:15

Более 440 млн рублей привлекли кубанские предприниматели для развития инноваций

На Кубани открыли 40 малых производств при поддержке Фонда развития инноваций
Светлана ОВДЕЙ
Более 440 млн рублей привлекли кубанские предприниматели для развития инноваций Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 440 млн рублей привлекли кубанские предприниматели для развития инноваций Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 440 млн рублей привлекли кубанские предприниматели для развития инноваций. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. За два года в регионе открыли около 40 малых технологических производств при поддержке Фонда развития инноваций.

Средства позволили реализовать прорывные проекты. Например, в крае разработали уникальный грузовой беспилотник вертикального взлета и посадки.

«Сегодня проект на стадии первых испытаний», – отметил глава региона.

Кроме того, на Кубани создали автоматизированную систему, которая учитывает данные полевых исследований для селекционных компаний. Сейчас в стране нет подобных программ. Специалисты также разработали сервис, который анализирует новостные данные и выдает прогноз о стоимости акций на фондовом рынке. А для сферы медицины разработаны наборы моделирования составов групп крови.

Региональный Фонд развития инноваций помогает малому, среднему бизнесу и физическим лицам. В акселерационных программах «Воронка инновационных стартапов» и «Стартап как диплом» за два года поучаствовали 340 команд. В их идеи вложили свыше 200 млн рублей.

Кроме того, фонд запустил портал инновационного кластера Кубани. Это платформа, объединяющая инноваторов, образовательные организации, научно-исследовательские институты, бизнес и индустриальных партнеров. На сайте опубликованы свыше 50 проработанных проектов для инвесторов.