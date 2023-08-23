Капитан полиции Станислав Кузнецов и старший лейтенант полиции Антон Фалилеев Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Геленджике сотрудники ДПС сопроводили в больницу ребенка с переломом руки. Мальчика вовремя доставили в медучреждение. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Все произошло на улице Кирова. Капитан полиции Станислав Кузнецов и старший лейтенант полиции Антон Фалилеев находились на маршруте патрулирования. В какой-то момент к инспекторам подъехал водитель и попросил о помощи.

Мужчина рассказал, что в машине сидит его 5-летний сын с переломом руки. Ребенку требовалась срочная помощь, так как он жаловался на сильную боль. Но отец боялся, что дорога займет много времени из-за большой пробки.

Тогда сотрудники ДПС включили проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы на служебной машине и сопроводили автомобиль с ребенком. Мальчику оказали помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Как оказалось, семья недавно переехала в Геленджик. Отец мальчика плохо знает город, поэтому доехать вовремя в больницу с учетом пробок было трудно.

«А когда у тебя в машине ребенок, нуждающийся в помощи, задача вдвое сложнее. Спасибо сотрудникам ДПС, выручили!» – поблагодарил инспекторов мужчина.