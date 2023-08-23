В театре драмы в Краснодаре обновили оборудование Фото: admkrai.krasnodar.ru

В театре драмы в Краснодаре обновили световое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Технику стоимостью 8 млн рублей закупили по нацпроекту «Культура».

Зрители увидят постановки с использованием нового оборудования уже с 15 сентября. Сезон 2023-2024 откроет спектакль «Бесприданница».

Отмечается, что новую технику будут использовать и на большой, и на открытой сценах.

«С новым светом краски станут несравнимо ярче и насыщенней, картина – динамичнее. Звуковое оборудование позволит создать особую атмосферу в театре», – отметила министр культуры региона Виктория Лапина.

В 2023 году оборудование почти на 20 млн рублей закупили для трех краснодарских театров.