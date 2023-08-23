В Брюховецком районе Кубани почти закончили ремонт стадиона по нацпроекту

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в станице Брюховецкой почти закончили ремонт стадиона «Атлант». На нем более 650 человек занимаются легкой атлетикой, триатлоном, велоспортом, волейболом и футболом.

«В Краснодарском крае одномоментно строят 44 спортивных объекта. Это в том числе центры единоборств, многофункциональные комплексы и плавательные бассейны. Но не менее важно поддерживать состояние и приводить в порядок существующие, многие из которых были построены десятилетия назад», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что деньги на ремонт стадиона выделили из краевого бюджета по программе «Развитие физической культуры и спорта». На эти средства в «Атланте» поменяют покрытие беговых дорожек. Также оремонтируют зрительские трибуны, спортивно-игровые площадки и систему полива футбольного поля.