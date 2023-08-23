Где можно бесплатно установить полезные сервисы на смартфон?

Фото: пресс-служба Сбербанка

В офисах Сбера в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе теперь можно установить на смартфон Сбербанк Онлайн и другие полезные сервисы. Сотрудник банка поможет провести необходимые настройки и запустить приложения. Услуга бесплатная.

В банке клиенты могут подключить определитель входящих нежелательных звонков, установить сертификаты НУЦ Минцифры России, необходимые для надежного и защищенного подключения к любым сайтам и сервисам Сбера, получить консультацию по установке магазина приложений для Android.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Цифровые сервисы Сбера пользуются высоким спросом у жителей Юга России и Северного Кавказа. Всё чаще им отдаёт предпочтение не только молодёжь, но и люди более старшего возраста. Наши сотрудники с радостью помогут установить необходимые сертификаты и приложения, настроить смартфон для комфортного и безопасного использования. Ждем клиентов в наших офисах».