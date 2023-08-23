AVA Group заключил соглашение о реализации инвестпроекта в сфере туризма в Ставропольском крае

Фото: пресс-служба AVA Group

Соглашение подписано между правительством Ставропольского края в лице губернатора региона Владимира Владимирова и генеральным директором «АВА Сити» (входит в состав AVA Group) Михаилом Жумажановым.

Подписание состоялось в Москве в рамках проведения «Дня Ставропольского края в Агентстве стратегических инициатив (АСИ)». На мероприятии также была презентована Инвестиционная карта Ставропольского края.

Соглашение предполагает участие холдинга AVA Group в реализации инвестиционных проектов, связанных с санаторно-курортной отраслью. Стороны отмечают, что реализация соглашения будет способствовать развитию внутреннего туризма, а также созданию дополнительных рабочих мест и социально-экономическому развитию региона в целом.

«Сегодня туристическая отрасль Ставрополья активно развивается –– строятся новые санаторно-курортные комплексы, приводится в порядок курортная инфраструктура и, как следствие, растет число людей, которые приезжают к нам в край. Более того, в настоящее время на территории КМВ создаются особые туристско-рекреационные экономические зоны, в которых будут строиться новые здравницы, развиваться соответствующая инфраструктура. Поэтому любой проект, который предполагает развитие этой отрасли, мы приветствуем и готовы оказать всю необходимую поддержку каждому инвестору, готовому вкладывать средства в развитие курортов Кавказских Минеральных Вод,» –– сказал Владимир Владимиров.

Михаил Жумажанов, генеральный директор «АВА Сити»: Ставропольский край – регион с богатым санаторно-курортным потенциалом. Создание условий для привлечения инвесторов благодаря внедрению в практику Регионального инвестиционного стандарта окажет положительную динамику для экономического роста края, позволит улучшить сервис и качество предоставляемых услуг, увеличить количество рабочих мест. Для компании, как инвестора, кроме создаваемого инвестиционного климата в регионе важным показателем является растущий туристический поток в Ставропольский край. В минувшем году регион занял лидирующие позиции по уровню загрузки санаториев - 75%, и этот показатель растет. Уверен, наше сотрудничество в развитии индустрии гостеприимства будет плодотворным.

Ранее АСИ заключило соглашение со Ставропольским краем по различным направлениям сотрудничества: в частности, они касались привлечения инвестиций в регион, создания благоприятных условий для бизнеса, организации дополнительных мер поддержки для российских компаний. По оценкам АСИ, Корпорация развития Ставропольского края занимает лидирующее место в создании инвестиционной привлекательности региона. Специалисты оценили развитость институтов для бизнеса на Ставрополье, инфраструктуру и ресурсы, а также меры поддержки малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал на Ставрополье достиг 286,4 миллиарда рублей – темп роста этого показателя в сопоставимых ценах составил 101,8% к уровню 2021 года.

Инвестиционный холдинг AVA Group основан в 2007 году. Штаб-квартира расположена в городе Краснодар. Холдинг имеет развитую сеть представительств в городах РФ – Москва, Сочи, Норильск, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск. Начиная свою деятельность как девелопер, сегодня AVA Group инвестирует в развитие медицинского и гостиничного бизнеса, производство строительных материалов, логистику. Политика устойчивого развития бизнеса предусматривает участие холдинга в спортивной жизни, заботе об экологии, благоустройстве скверов и парков, а также общественной жизни городов присутствия. По состоянию на 2-й квартал 2023 г. в портфеле компании находится более 4-х млн кв. инвестиционных проектов жилой и коммерческой недвижимости в городах Центрального и Южного федеральных округов.

Реклама. https://avagroup.ru/ LjN8KD5XR