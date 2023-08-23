В Сочи педагоги получат скидку 50% на проезд в общественном транспорте Фото: пресс-служба администрации города-курорта

В Сочи педагоги получат скидку 50% на проезд в общественном транспорте. Решение ввести льготы приняли на заседании Педагогического совета перед началом нового учебного года.

С 1 сентября педагогам предоставят скидку 50% на пользование муниципальным общественным транспортом.

Кроме того, для учителей, которые подготовили стобалльников по ЕГЭ, повысили премию. Теперь сочинские педагоги будут получать по 100 тысяч рублей. С 1 января преподавателям увеличат частичную компенсацию за аренду жилья до 20 тысяч рублей. Сейчас мерой поддержки пользуются 373 педагога.

«Мы уделяем большое внимание тем, кто растит и воспитывает наше будущее – наших детей. В 15 школах летом реализовали проекты инициативного бюджетирования, в организациях среднего образования с 1 сентября откроем Центры детских инициатив и усилим работу по патриотическому воспитанию и экопросвещению. Благодаря нацпроектам и поддержке главы региона строим шесть школ и три детских сада, два стадиона, пятнадцать воркаут-площадок, еще несколько сотен участков заложили в Генплане», – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

До 25 августа в Сочи проведут 56 образовательных мероприятий. В них поучаствуют методисты ведущих российских издательств учебной литературы, специалисты управления по образованию и науке, Сочинского центра развития образования и социальных партнеров, сообщили в пресс-службе администрации курорта.