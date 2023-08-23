На Кубани на реализацию 57 проектов местных инициатив направят 200 млн рублей

В Краснодарском крае подвели итоги пятого краевого конкурса по отбору проектов местных инициатив. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае подвели итоги пятого краевого конкурса по отбору проектов местных инициатив. На реализацию 57 проектов-финалистов из краевого бюджета будет направлено 200 млн рублей. Всего на конкурс поступило 224 заявки от муниципальных образований региона.

«Это парки и скверы, спортплощадки, общественные территории и многое другое. На их реализацию направят 200 млн рублей, которые были дополнительно выделены по решению губернатора на программу «Инициативное бюджетирование» в этом году», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В начале 2023 года также объявили победителей четвертого конкурса. Победителем был признан 81 проект. Заявившие их муниципалитеты получат 300 млн рублей. Таким образом, благодаря губернатору всего в 2023 году будет реализовано 138 проектов местных инициатив жителей на сумму 500 млн рублей.