В Кропоткине 24 августа пройдет акция «Кубань – край долгожителей»

Пожилые жителей Кропоткина примут краевые специалисты. Фото: пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края.

В Кропоткине 24 августа пройдет акция «Кубань-долгожителей». Пожилые пациенты смогут попасть на прием специалистов Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн. Медики будут работать на территории городской больницы.

«Во время прошлого нашего выезда в Мостовской район было осмотрено 57 человек. По результатам исследований врачом кардиологом у пяти пациентов выявлены ранее не диагностированные заболевания. Шесть пациентов были направлены на консультации в краевые специализированные медицинские организации, а 12 пациентов будут госпитализированы в Краевой госпиталь в ближайшее время», – рассказал главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Исаенко.

В рамках акции «Кубань-край долгожителей» бригада медиков в течении года выезжает в больницы отдаленных района региона.