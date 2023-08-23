В Усть-Лабинске суд на год отстранил директора охранного предприятия от работы

В Усть-Лабинске директора охранного агентства на год отстранили от охраны школ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Усть-Лабинском районе по решению суда глава охранной компании на год отстранен от работы. В январе 2023 года деятельности компании во время прокурорской проверки были выявлены многочисленные нарушения. Несмотря на вынесенное еще зимой решение о дисквалификации руководства фирмы, директор продолжал руководить компанией, которая оказывала услуги по охране образовательных учреждений.

«Установлено, что директором фирмы допускались существенные нарушения законодательства, в том числе задержка заработной платы перед работниками, а также не оформление официальных трудовых отношений. В то же время, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, дисквалифицированное лицо продолжило управление юридическим лицом, что послужило основанием для возбуждения прокурором в отношении него дела об административном правонарушении», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По решению арбитражного суда Краснодарского края дисквалифицированный директор выплатит штраф в размере 5 тысяч рублей. Вернуться к профессиональной деятельности он сможет только через год.