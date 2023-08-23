В Краснодаре задержаны мужчины, стрелявшие с балкона жилой многоэтажки

Краснодарские стрелки задержаны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейские Краснодара задержали троих мужчин, которых подозревают в стрельбе на территории жилого сектора. По звуки выстрелов в полицию пожаловались жители Западного обхода краевого центра. Они сообщили, что компания молодых устроители стрельбище на балконе многоэтажки.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что трое молодых людей, одному из которых было 36 лет, а двум по 28, предварительно находившиеся в состоянии опьянения произвели несколько выстрелов из охолощенного пистолета с балкона девятого этажа», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Молодые люди доставлены в отделение полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.