Все первоклассники Адыгеи ко Дню знаний получат бесплатные ранцы с канцелярией

В набор первоклассника входит 20 наименований предметов. Фото: t.me/adygheya_gov

С нового учебного года за парты школ Адыгеи впервые сядут 7 тысяч первоклассников. По многолетней традиции ребята получат подарки от руководства республики – наборы первоклассника.

«В День знаний первоклассники получат ранцы, которые будут наполнены тетрадями, альбомами, цветными ручками и карандашами, красками, цветным и белым картоном, пластилином, а также светоотражающими жилетами», - рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

Всего набор адыгейского первоклассника включает в себя более 20 наименований предметов. В том числе дневники с историей и символикой республики и России, а также учебное пособие по регионоведению «Моя Адыгея».