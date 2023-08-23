В Краснодаре стартует новый проект для инициативной молодежи

В Краснодаре проведут молодежный проект. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Осенью в краевом центре стартует новый проект «Краснодар – дом молодежи». Стать участниками все инициативные жители города в возрасте от 14 до 35 лет. Предполагается, что в первом этапе конкурса примут участие 1,5 тысячи молодых краснодарцев.

«Устроим мозговой штурм и ответим на вопрос — в каком будущем Краснодара мы хотим жить. Это может быть что-то фантастическое, бытовое или деловое. Мы продемонстрируем ту молодежь Краснодара, которая составит лидерскую основу. Самое главное — покажем проекты, которые они уже сделали или только начали реализовывать в нашем городе», — рассказал начальник управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

Всего с 26 по 29 сентября проведут четыре конкурсных мероприятия. Финальные форумы запланированы в октябре 2023 года. По их результатам из самых деятельных и энергичных участников создадут команды, которые будут реализовывать проекты.