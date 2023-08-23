С начала 2023 года Кубань посетили 11,6 миллиона отдыхающих

Пляж в Сочи. Фото: Елена КРИВЯКИНА

С начала 2023 года на курортах Краснодарского края отдохнули 11,6 млн туристов. По данным аналитиков, турпоток в регион вырос на 4%.

«С начала года Краснодарский край принял 11,6 миллиона отдыхающих с ростом 4 процента к аналогичному показателю прошлого года. При этом горячий сезон в самом разгаре. В отелях на Черноморском побережье мы фиксируем пиковую загрузку – 95%, на Азовском – 87%», – рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

По словам заместителя главы Краснодарского края, важно, чтобы туристы желали вернуться в регион. Поэтому на Кубани в 2023 году уже действуют 82 пляжа высшей категории, которые не уступают по комфорту пляжам мирового уровня. Но все равно еще есть над чем работать. Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий отметил, что на пляжных территориях сохраняется большое количество незаконных торговых объектов.