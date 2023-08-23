В Ейске жители четырех многоэтажек неделю провели без горячей воды из-за долгов

Жители Ейска остались без горячей воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ейске жители трех многоквартирных домов остались без горячего водоснабжения из-за долгов за поставленный газ филиала «Ейские инженерные сети» компании «ЦУП ЖКХ». С 15 августа «Газпром межрегионгаз Краснодар» принял решение о прекращении подачи голубого топлива на котельную, расположенную на улице Карла Маркса, 13/4. Помимо жилых домов, в зону ограничения попали еще семь объектов.

«22 августа прекращена подача газа на еще одну котельную, расположенную по улице Коммунистическая, 81. В результате чего остановлена подача горячего водоснабжения еще одному многоквартирному дому. Сегодня отключили котельные, расположенные по адресам: Карла-Либкнехта, 70 и Красная, 53/4», - рассказали в пресс-службе администрации Ейска.

Возобновить подачу газа на котельные удалось только к вечеру 23 августа. Совместными усилиями администрации Ейского района и министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края была достигнута договоренность между руководством ООО «ЦУП ЖКХ» и ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» о погашении задолженности.