Спортсмен из Краснодарского края взял «золото» Кубка мира по боевому самбо

Федор Дурыманов стал золотым медалистом Кубка мира по боевому самбо. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Спортсмен из Краснодарского края Федор Дурыманов стал золотым медалистом Кубка мира по боевому самбо. Турнир прошел в Киргизии. В соревнованиях приняли участие сильнейшие борцы из разных стран мира.

«В весовой категории 64 килограмма лучшим стал Федор Дурыманов, подтвердив славу сильнейшего спортсмена в мире. Несмотря на насыщенный график, проведение мастер-классов и соревнований на территории Краснодарского края и новых регионов страны, он завоевал международную награду, продемонстрировав высочайшее мастерство и отменный уровень подготовки. Это первая в истории региона победа в Кубке мира по боевому самбо», – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

На Кубке мира сборная из России выступала под флагом международной федерации самбо. Российские самбисты завоевали 32 медали. Из них 15 золотых, а также 10 серебряных и семь бронзовых наград. В итоге россияне заняли первую строчку медального зачета.