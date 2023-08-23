В Апшеронском районе спасатели сутки тушили лесной пожар

Пожарные сутки тушили горящий лес. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сутки потребовались кубанским спасателям, чтобы потушить лесной пожар в районе горы Устюг Апшеронского района. Сообщение о задымлении со стороны леса в районе плато Лаго-Наки на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра поступило 22 августа в 21:14. Добраться в труднодоступные места пожарным удалось только спустя два часа.

«Для проверки полученной информации выехали лесопожарные бригады Горячеключевского филиала лесопожарного центра, а также лесничие Апшеронского лесничества-филиала ГКУ КК «Комитет по лесу». По прибытии на место в 23:00 обнаружено возгорание сухой травы. В 23:10 приступили к тушению на примерной площади 0,05 га», - сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Пожар удалось локализовать только утром следующего дня. А спустя 24 часа в 21:00 спасатели отчитались о полной ликвидации возгорания. Тушение осложнялось сложным рельефом горной местности. В общей сложности в тушении лесного пожара было задействовано 17 человек и семь единиц техники, в том числе пожарные автоцистерны и пожарные рукава.