Что произошло в ночь на 24 августа в Краснодарском крае

Последние новости на утро 24 августа в Краснодарском крае

Полицейские Краснодара задержали троих мужчин, которых подозревают в стрельбе на территории жилого сектора.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что трое молодых людей, одному из которых было 36 лет, а двум по 28, предварительно находившиеся в состоянии опьянения произвели несколько выстрелов из охолощенного пистолета с балкона девятого этажа», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские проводят проверку. Предварительно никто не пострадал.

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