Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре на Гидрострое благоустраивают парки и скверы. Новое пространство для жителей микрорайона появится по улице Парусной, 10/3. Здесь уже установили бордюры, сделали бетонное покрытие для детских игровых и спортивных площадок. Поверх него вскоре постелют резиновое.

«Мы делаем настоящую благоустроенную территорию. Она будет предназначена для прогулок с детьми и семейного отдыха. Здесь посадят деревья, кустарники, уложат газон», - сообщил глава администрации Карасунского округа Николай Хропов.

Уточняется, что также здесь появятся скамейки и урны. Площадь сквера составляет 776 квадратных метров. Деньги на проведение работ выделили из городского бюджета.