В крае за сутки появились на свет 163 малыша Фото из архива КП

На Кубани за сутки родились три двойни. Малыши появились на свет в Детской краевой клинической больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов в своем telegram-канале.

Всего в крае за сутки родились 163 малыша. На свет появились 85 мальчиков и 78 девочек. В частности, в Краснодаре семьи стали родителями 76 малышей, в Крымске родился один ребенок, в Тихорецком – четыре, а в Новороссийске – семь.

«Всех родителей поздравляю с рождением малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми и счастливыми!» – поздравил Евгений Филиппов.