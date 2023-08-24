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НовостиОбщество24 августа 2023 6:52

Мошенники звонят кубанцам под видом судебных приставов

Жителей Кубани предупредили о мошенниках, которые звонят под видом судебных приставов и грозят блокировкой карт
Светлана ОВДЕЙ
Мошенники звонят кубанцам под видом судебных приставов Фото из архива КП

Мошенники звонят кубанцам под видом судебных приставов Фото из архива КП

Жителей Кубани предупредили о новой схеме телефонных мошенников. Аферисты звонят под видом судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ФССП.

Так, во время звонка якобы судебного пристава мошенники запугивают тем, что занесут в «реестр недобросовестных плательщиков» и заблокируют банковские карты и счета. Поверившим гражданам они присылают ссылки для погашения фиктивных долгов.

После этого деньги отправляются на счета мошенников. Кроме того, аферисты таким способом стремятся узнать личные данные и банковские реквизиты граждан для дальнейшего обмана.

Жителям региона напомнили, что уведомления от представителей закона всегда поступают через "Госуслуги". Производить оплату необходимо только на официальном портале ФССП.