В Краснодаре активнее следят за безопасностью на водоемах из-за жары Фото из архива КП

В Краснодаре усилили контроль за безопасностью на водоемах из-за жары. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты постоянно следят за акваторией и берегом реки Кубань. С отдыхающими у воды проводят беседы. О безопасности напоминают и детям, которые оказываются у водоемов без взрослых.

Как отмечают специалисты, одной из основных причин трагедий на воде летом остается купание в запрещенных местах.

«Зачастую люди заходят в воду в состоянии алкогольного опьянения, минуя запреты», – сказал начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Сейчас в Краснодаре нет разрешенных для купания мест. Заходить в реку Кубань запрещено из-за сильного течения, ям и водоворотов. А состояние воды не соответствует гигиеническим нормам.

На водоемах установлено 220 табличек «Купание запрещено». 47 видеокамер передают обстановку в акватории старого русла реки Кубань в районе Солнечного острова, улицы Береговой, Кубанской набережной и Рождественского парка.

О происшествиях жителям и гостям региона необходимо сообщать по единому номеру экстренных служб 112.