Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 августа 2023 7:51

В Сочи откроют набережную реки Псезуапсе до конца 2023 года

Набережную реки Псезуапсе в Сочи начнут озеленять уже этой осенью
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи откроют набережную реки Псезуапсе до конца 2023 года. На ней уже подготовили основание тротуара и начали укладывать плитку на дорожках для пешеходов и велосипедистов.

«Мы используем отечественные материалы. Например, для облицовки парапета закуплен гранит с уральского месторождения. Также уже в сентябре приступим к озеленению», - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Уточняется, что на набережной установили почти 50 новых опор освещения. В будущем там появятся камеры системы «Безопасный город».