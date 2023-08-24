Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи откроют набережную реки Псезуапсе до конца 2023 года. На ней уже подготовили основание тротуара и начали укладывать плитку на дорожках для пешеходов и велосипедистов.

«Мы используем отечественные материалы. Например, для облицовки парапета закуплен гранит с уральского месторождения. Также уже в сентябре приступим к озеленению», - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Уточняется, что на набережной установили почти 50 новых опор освещения. В будущем там появятся камеры системы «Безопасный город».