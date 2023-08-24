Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю

Три человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Успенском районе Кубани. Авария произошла 23 августа около 20:00 на трассе «Кавказ».

Предварительно, 38-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris выехала на встречную полосу. В этот момент иномарка столкнулась с Volkswagen Touareg под управлением 43-летнего мужчины.

«В результате происшествия оба водителя и 18-летний пассажир автомобиля Volkswagen Touareg получили травмы различной степени тяжести, были госпитализированы», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками в Павловском районе. Водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Toyota.