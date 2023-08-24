Число самозанятых на Кубани превысило 390 тысяч человек Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани на 35% выросло число самозанятых с начала 2023 года. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Число жителей региона, работающих на себя, превысило 390 тысяч человек.

В настоящее время Краснодарский край лидирует среди регионов ЮФО по количеству самозанятых.

«Наряду с малым и средним бизнесом сегодня они являются элементом стабильной экономики. Самозанятые могут развивать свое дело во многих отраслях экономики», – отметил глава региона.

Так, в крае доступны преференции по аренде помещений, льготные займы и кредиты региональных фондов, субсидии на налоги, взносы для молодых предпринимателей. Кроме того, самозанятым предоставляют бесплатные рабочие места в коворкингах, поддерживают работников при регистрации торговых знаков, помогают в реализации товаров и услуг, обучении и консультируют.

Региональный Фонд микрофинансирования предоставляет микрозайм «Самозанятый». Работающим на себя предлагают от 100 до 500 тысяч рублей сроком от 3 до 36 месяцев и ставкой от 1 до 3% годовых.

Краевой фонд развития бизнеса выступает поручителем, помогает с подготовкой бизнес-плана и продвижением продукции на маркетплейсах, в том числе на онлайн-витрине. Кроме того, желающие могут поучаствовать в «Школе молодого предпринимателя. Бизнес молодых», пройти обучение и акселерационные программы в Фонде развития инноваций.