Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский посетили Геленджик и Анапу Фото: admkrai.krasnodar.ru

Геленджик и Анапа откроют новый сезон шоу «Поехали!» Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Об отдыхе на черноморских курортах расскажут в выпуске 26 августа в 11:11.

Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский отправились в автомобильное путешествие по курортам Краснодарского края. В Геленджике они посетили самую длинную в России набережную, поднялись на канатной дороге на склон Маркхотского хребта к одному из самых больших в мире Поклонных крестов. Кроме того, ведущие поиграли в гольф в местном гольф-клубе.

В Анапе ведущие занимались йогой прямо на пляже, В Супсехе поднялись на Лысую гору. В акватории Большого Утриша журналисты ловили мидий и устриц, а в Джемете фотогравировались на самых высоких на черноморском побережье песчаных дюнах и барханах.

«С каждым годом все красивее становится Геленджик, развивается туристическая инфраструктура и индустрия гостеприимства. Также мы посетили Анапу и ее живописные окрестности. Для меня это знакомые с раннего детства места, так как я родилась и выросла в Краснодарском крае. Очень постарались передать нашим дорогим телезрителям все самое интересное, что мы встретили, ощутили и попробовали на гостеприимном черноморском побережье», – сказала Мария Осадник.