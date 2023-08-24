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НовостиОбщество24 августа 2023 9:47

Черное море у берегов Сочи и Туапсе прогрелось до +28 градусов

В Сочи температура воды в Черном море держится на отметках +28 градусов
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи море прогрелось до +28 градусов.

В Сочи море прогрелось до +28 градусов.

Фото: Олег УМАРОВ

Черное море у берегов Сочи и Туапсе прогрелось до +28 градусов. Температура воды также держится на комфортных значениях и в Азовском море.

«В Ейске и Темрюке Азовское море прогрелось до +26 градусов. В Приморско-Ахтарске до +25 градусов», - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточняется, что Черное море у берегов Анапы и Новороссийска также прогрелось до +26 градусов. В Геленджике температура поднялась до +27 градусов.