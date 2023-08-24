В Сочи море прогрелось до +28 градусов. Фото: Олег УМАРОВ

Черное море у берегов Сочи и Туапсе прогрелось до +28 градусов. Температура воды также держится на комфортных значениях и в Азовском море.

«В Ейске и Темрюке Азовское море прогрелось до +26 градусов. В Приморско-Ахтарске до +25 градусов», - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточняется, что Черное море у берегов Анапы и Новороссийска также прогрелось до +26 градусов. В Геленджике температура поднялась до +27 градусов.