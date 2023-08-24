РНКБ предоставит рассрочку для покупок по кредитным картам

Фото: Банк РНКБ

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, запускает новую услугу – рассрочку для совершения покупок по кредитным картам, действующую от трех месяцев до года. Услуга позволяет возвращать деньги равными частями за конкретную покупку в течение более длительного срока без начисления процентов, клиент только один раз платит комиссию за оформление. Рассрочку можно подключить для покупок от 1000 рублей, которые были совершены в предыдущем и текущем месяце.

Срок рассрочки клиент выбирает самостоятельно – 3 месяца, 6 месяцев, 9 или 12 месяцев. Чем короче срок рассрочки, тем ниже комиссия. При этом льготный период по операциям, которые не оформлены в рассрочку, будет продолжать действовать при соблюдении необходимых условий.

Услуга доступна владельцам кредитных карт с мобильным приложением, установленным на смартфоне с операционной системой Android версии от 1.78.0. Подробнее с условиями оформления рассрочки можно ознакомиться на сайте банка.

Напомним, в 2023 году количество выданных клиентам кредитных карт РНКБ превысило 1 млн штук. С начала 2023 года клиенты оформили около 50 тысяч кредитных карт. В прошлом году льготный период по кредитной карте РНКБ увеличился с 55 до 115 дней и все так же распространяется на все операции по кредитной карте (покупки, снятие наличных и переводы), при этом за расчеты картой РНКБ клиент может получить кешбэк до 5% в рамках программы лояльности.

Реклама16+РНКБ Банк (ПАО)LjN8KCQsD