Строительство набережной реки Кубань в Краснодаре оценили в 3,9 млрд рублей

Реализацию инвестпроекта оценили в 3,9 млрд рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Власти Краснодара назвали стоимость строительства набережной реки Кубань. На реализацию инвестпроекта потребуется 3,9 млрд рублей.

В гидротехническое сооружение длиной 3,9 тысячи метров войдет участок ранее недостроенного возведенного берегоукрепления в 305,6 м. В настоящее время власти прорабатывают возможность финансирования.

«После доведения необходимых средств появится возможность приступить к строительству объекта», — сказал «РБК Краснодар» директор городского департамента строительства Иван Горобец.

В 2021 году стоимость строительства набережной реки Кубань в Краснодаре оценивали в 3,3 млрд рублей. Завершить работы планировали в 2024 году.