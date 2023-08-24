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НовостиКарта Кубани24 августа 2023 10:28

В Анапе турист в погоне за красивым селфи завис на склоне горы

Спасатели сняли со скалы застрявшего туриста под Анапой
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/kubanspas

Фото: t.me/kubanspas

В Анапе турист в погоне за красивым селфи завис на склоне горы. Инцидент произошел накануне в поселке Большой Утриш.

«Молодой человек в погоне за красивыми фото забрался по склону горы. Он поднялся на высоту примерно 250-280 метров и дальше никуда двинуться не смог. Но ему удалось вызвать помощь», - сообщили в пресс-службе «Кубань - СПАС».

Уточняется, что спасатели пытались подойти к застрявшему мужчине 2 часа. На первый взгляд склон горы казался пологим, но был очень сыпучим. Спасатели эвакуировали пострадавшего, используя альпинистское снаряжение. От медицинской помощи мужчина отказался, но с ним провели профилактическую беседу.