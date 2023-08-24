Более тонны химических веществ незаконно вывезли из Краснодарского края за рубеж

Более тонны химических веществ незаконно вывезли из Краснодарского края за рубеж. Из региона направили свыше тонны сульфида натрия и 100 кг натрия кремнефтористого. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Сотрудники ФСБ и таможенники выявили, что через один из международных пунктов пропуска в одну из стран ближнего зарубежья вывезли более 1,1 тонны товаров. Они попадают под обязательный экспортный контроль.

«Установлено, что вывоз указанных товаров в иностранные государства, должен осуществляться по лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ. По указанным фактам возбуждены и расследуется два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ», – сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Уточняется, что вывезенные вещества могут использоваться при создании химического оружия.