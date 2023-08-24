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НовостиОбщество24 августа 2023 10:35

Более тонны химических веществ незаконно вывезли из Краснодарского края за рубеж

Сотрудники ФСБ и Краснодарской таможни обнаружили незаконный вывоз химических веществ за границу
ПАВЛОВА Валерия
Более тонны химических веществ незаконно вывезли из Краснодарского края за рубеж

Более тонны химических веществ незаконно вывезли из Краснодарского края за рубеж

Более тонны химических веществ незаконно вывезли из Краснодарского края за рубеж. Из региона направили свыше тонны сульфида натрия и 100 кг натрия кремнефтористого. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Сотрудники ФСБ и таможенники выявили, что через один из международных пунктов пропуска в одну из стран ближнего зарубежья вывезли более 1,1 тонны товаров. Они попадают под обязательный экспортный контроль.

«Установлено, что вывоз указанных товаров в иностранные государства, должен осуществляться по лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ. По указанным фактам возбуждены и расследуется два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ», – сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Уточняется, что вывезенные вещества могут использоваться при создании химического оружия.