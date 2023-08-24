В Краснодаре бухгалтера компании осудили за мошенничество на 520 млн рублей

С женщины взыскали более 521 млн рублей в пользу банка Фото из архива КП

В Краснодаре осудили главного бухгалтера компании. Женщине назначили три года условно за мошенничество на 520 млн рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В августе 2020 года она договорилась с несколькими людьми, уголовное дело на которых вывели в отдельное производство. Сообщники решили похитить деньги банка. Главный бухгалтер вместе с сообщниками подала заявку на открытие компанией кредитной линии.

«Они изготовили и предоставили в банк заведомо подложные контракты на выполнение строительно-монтажных работ, якобы заключенные между организацией и компанией, указав недостоверные цены работ и услуг, подлежащих оплате», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Кредитную линию успешно открыли. После того как деньги пришли на расчетный счет компании, женщина и ее сообщники перевели их себе. Ущерб банка превысил 520 млн рублей. Махинации с кредитом вычислили сотрудники краевого управления ФСБ.

В суде женщина признала вину и отказалась от дачи показаний.

«Исходя из степени ее участия в совершенных групповых преступлениях, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года, в течение которых условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление», – уточнили в Объединенной пресс-службе судов региона.

С осужденной также взыскали в пользу банка более 521 млн рублей.