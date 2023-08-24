Заявки принимают до 15 сентября Фото: admkrai.krasnodar.ru

Лучшего шеф-повара при отелях выберут на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Кулинарное испытание станет одной из номинаций краевого конкурса лидеров туриндустрии «Курортный Олимп – 2023».

В отборочном туре участники представят домашнюю заготовку. Повара приготовят холодную закуску. После оценки блюд озвучат имена семи финалистов.

Команды приготовят горячее блюдо из утвержденного перечня продуктов.

«Еще один ингредиент из «черного ящика» останется для конкурсантов секретным до начала финального испытания», – отметили организаторы.

Жюри оценит вкус блюд, наличие обязательных ингредиентов, их сочетание и презентацию. Кроме того, проверят соблюдение санитарно-гигиенических норм, организацию рабочего места и использование продуктов.

Отмечается, что лучшего шеф-повара при отеле в последний раз выбирали около 10 лет назад.

«В этом году мы проведем настоящий кулинарный поединок на площадке действующего ресторана. Все участники будут работать в одинаковых условиях, а для приготовления блюд использовать продукты только кубанского производства», – рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

Подать заявку можно до 15 сентября. Отборочный тур пройдет 24 октября, а финал – 14 ноября. Победителям вручат дипломы и денежные призы. За 1-е место выплатят 200 тысяч рублей, за 2-ю и 3-ю позиции – 150 и 100 тысяч рублей соответственно.

Отмечается, что подать заявку можно онлайн на сайте министерства.