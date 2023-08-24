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В школах Сочи отработают действия на случай ЧС. Учения пройдут 29 и 30 августа во всех учреждениях среднего и среднего профессионального образования страны.

«Во время уроков отработают комплексный сценарий действий учителей и охраны в случае форс-мажорных обстоятельств, а также взаимодействие с оперслужбами и антитеррористическими комиссиями», - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что на курорте перед Днем знаний проверяют все образовательные учреждения на выполнение требований антитеррористической защищенности. Кроме того, проводят учебные тренировки групп задержания Росгвардии по сигналу «Тревога».

На данный момент проверку успели пройти в том числе музыкальные, спортивные школы и школы искусств.