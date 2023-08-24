Проект школы по улице Обрывной Фото: krd.ru

Школу на 1550 мест построят на улице Обрывной в Краснодаре. Работы планируют начать осенью. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На строительство школы в Центральном округе выделили средства из регионального бюджета. Депутаты городской думы приняли решение о финансировании работ на 61-м внеочередном заседании.

Новое трехэтажное учреждение начнут строить в ноябре на улице Обрывной, 11. Проект одобрен госэкспертизой. В здании площадью около 27 тыс. кв. метров подготовят учебные классы, два актовых зала, столовую, спортзалы. Во дворе оборудуют спортивное ядро и несколько спортплощадок.

На Обрывной появится и детский сад на 575 мест. Строительство начнут после того, как выделят средства из краевого бюджета.

А в школе №96 на улице Кореновской построят спортивное ядро. Его оборудуют за счет краевой субсидии. Для ребят подготовят футбольное поле, беговую дорожку, площадки для волейбола, прыжков в длину, баскетбола и других спортивных игр.

«Ориентировочно работы начнутся в конце августа и завершатся в декабре», – уточнили в мэрии.