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НовостиОбщество24 августа 2023 12:17

Кубань построит пять спортплощадок в Херсонской области

Многофункциональные спортплощадки построят в Херсонской области при помощи Краснодарского края
Светлана ОВДЕЙ
Площадки построят в Скадовске, Геническе, поселках Каланчак, Новоалексеевка и Чаплинка Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Площадки построят в Скадовске, Геническе, поселках Каланчак, Новоалексеевка и Чаплинка Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубань построит пять многофункциональных спортплощадок в Херсонской области. Спортобъекты подготовят в Скадовске, Геническе, поселках Каланчак, Новоалексеевка и Чаплинка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Специалисты построят спортплощадки размером 50х22 метра. На них разместят игровые поля и воркаут-зоны с уличными тренажерами. Завершить строительство планируют к концу года.

«Сейчас приступаем к проектированию пяти многофункциональных спортплощадок. Контракты на выполнение работ уже заключены», – сказал замглавы региона Сергей Власов.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Краснодарский край направил в Херсонскую область материалы для ремонта водопровода и оборудование для пожарных. Кроме того, Кубань восстанавливает три школы и больницу.